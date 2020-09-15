Сотни тысяч трупов птиц обнаружили в Нью-Мексико

В американском штате Нью-Мексико нашли мертвыми несколько сотен тысяч перелетных птиц. Воробьи, черные дрозды и другие виды могли погибнуть из-за сильных пожаров.

Как сообщил телеканал CNN, сначала большое количество мертвых птиц нашли 20 августа на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, а после погибших животных начали находить по всему штату.

«Это шестизначное число. Судя по тому, что мы видим, речь идет о сотнях тысяч или даже миллионах птиц», — заявила профессор университета штата Нью-Мексико Марта Десмонд. Специалисты пока выясняют причины массовой гибели. Тела отправят в лаборатории для изучения.

Предварительно указываются сильные пожары, которые охватили штаты Калифорния и Орегон. Десмонд пояснила, что высокие температуры заставляют птиц улетать раньше, чем они к этому готовы. Ученый отметила, что птицы могли не успеть накопить необходимое количество жира, а также задохнуться от дыма.

Более сотни пожаров с начала августа охватили западные штаты страны на рекордной площади 1,9 миллиона гектаров. Ранее сообщалось, что в пожарах уже погибли 28 американцев. Местные экстренные службы были задействованы в 29 крупных пожарах в минувшие выходные. Огонь уже выжег более четырех тысяч построек.

Экологи уверены, что причиной пожаров является изменение климата. В этом году погода на Западном побережье США достигла рекордных показателей. Национальный парк «Долина Смерти» в Калифорнии побил рекорд с 54 градусами по Цельсию.