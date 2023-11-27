Мир 27 ноября 2023, 14:41 Сотни тысяч тонн кофе и какао уничтожат в Евросоюзе из-за бюрократии FT: в ЕС из-за нового закона могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао Freepik

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Из-за закона о защите лесов в Евросоюзе в 2024 году придется уничтожить или продать в третьи страны сотни тысяч тонн кофе и какао. Об этом сообщила британская газета The Financial Times.

Новый закон сообщества вступил в силу в июне 2023 года, но полностью заработает в конце следующего года. Производителям дали возможность в переходный период сертифицировать свою продукцию как выращенную в экологично управляемых регионах. Кроме какао-бобов и кофейных зерен под действие закона подпадут пальмовое масло, говядина, соя, шоколад, мебель, печатные издания.

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Журналисты подсчитали, что сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, придется уничтожить или перепродать из-за непредвиденного последствия закона. Примерно 70% бобов вырастили в Кот-д’Ивуаре и Гане — регионах с риском уничтожения лесов и использованием детского труда. Продукцию из них произвели в Бразилии, Колумбии, Вьетнаме и Индонезии. В издании заявили, что вполне вероятно, она не пройдет сертификацию.

Цены на кофе сорта робуста побили 12-летний рекорд. «Известия» сообщили, что это связано с повышением спроса. Японцы пожаловались, что качество напитка упало из-за конфликта на Украине.