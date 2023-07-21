Мир 21 июля 2023, 10:03 Сотни тысяч писем правительства США оказались скомпрометированы после атаки хакеров WSJ: связанные с властями КНР хакеры взломали почту посла США в Пекине РИА «Новости»

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Электронная почта посла США в Пекине Николаса Бернса подверглась взлому. По данным The Wall Street Journal, атаку совершили связанные с властями КНР хакеры.

Помимо Бернса, взломщики получили доступ к электронной почте куратора восточноазиатского направления в Госдепартаменте Дэниела Критенбринка.

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По информации WSJ, атака на ящик посла США скомпрометировала по меньшей мере сотни тысяч электронных писем американского правительства. Источник издания отметил, что почта Бернса и Критенбрика не содержала секретных документов.

Однако хакеры смогли получить данные о планировании визитов чиновников Соединенных Штатов. Также они получили подробности внутриведомственной дискуссии по поводу двусторонних отношений США и Китая.