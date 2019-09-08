Сотни тысяч канадцев остались без света из-за «Дориана»

Как выяснилось, во время урагана без света были люди, пользующиеся определенной электросетью. Уточняется, что свет выключился в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брунсвик.

Многие общины в пределах Галифаксского регионального муниципалитета в настоящее время страдают от перебоев в работе электросети.

«Дориан» снова усилился у берегов Канады Подробнее

На пресс-конференции заместитель начальника управления по региональным пожарным и чрезвычайным ситуациям в Галифаксе Питер Эндрюс заявил, что сообщений о серьезных травмах или смертельных случаях не поступало. Однако сильный ветер нанес ущерб зданиям. Поступали сообщения о поваленных деревьях и сорванных крышах домов, расположенных в прибрежных районах провинции, уточнило ИА Nation News.

Ранее стало известно, что «Дориан» в Атлантическом океане снова усилился до второго уровня опасности из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.