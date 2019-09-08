  • Сотни тысяч канадцев остались без света из-за «Дориана»

    08 сентября 2019, 04:39

    Валерия Шафирко

    На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тысячам жителей из-за урагана «Дориан». Об этом сообщило издание Global News.

    Как выяснилось, во время урагана без света были люди, пользующиеся определенной электросетью. Уточняется, что свет выключился в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брунсвик.

    Многие общины в пределах Галифаксского регионального муниципалитета в настоящее время страдают от перебоев в работе электросети.

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    На пресс-конференции заместитель начальника управления по региональным пожарным и чрезвычайным ситуациям в Галифаксе Питер Эндрюс заявил, что сообщений о серьезных травмах или смертельных случаях не поступало. Однако сильный ветер нанес ущерб зданиям. Поступали сообщения о поваленных деревьях и сорванных крышах домов, расположенных в прибрежных районах провинции, уточнило ИА Nation News.

    Ранее стало известно, что «Дориан» в Атлантическом океане снова усилился до второго уровня опасности из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.