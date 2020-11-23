Сотни тел погибших от COVID-19 в Нью-Йорке хранятся с весны в рефрижераторах

Тела находятся в грузовиках во временном морге, созданном в апреле на пирсе в Бруклине. Судмедэкспертам пока не удалось разыскать родственников примерно 230 умерших, в остальных случаях тела не забирают по финансовым причинам, рассказали в офисе.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Нью-Йорке умерли 19,5 тысячи человек. Еще примерно 4,7 тысячи также, вероятно, скончались от COVID-19, однако лабораторно это не было подтверждено.

По словам совладельца одного из похоронных бюро Нью-Йорка Дмитрия Лисовецкого, стоимость места на кладбище, куда можно доехать на общественном транспорте, начинается от восьми тысяч долларов. Дешевле (за пять тысяч долларов) можно похоронить человека только на Лонг-Айленде, сказал он РИА «Новости». Помимо этого требуется оплатить рытье могилы, эта услуга стоит от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи долларов.