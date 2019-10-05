Сотни священников-педофилов допущены до работы с детьми — АР
Американские прокуроры выявили сотни новых случаев растления детей священникамиПодробнее
Расследование на эту тему провели журналисты агентства Associated Press (AP). Бывшие пастыри живут без надзора американских властей и допущены до работы с детьми.
Речь идет о 1,7 тысячи человек, в отношении которых были выдвинуты обоснованные с точки зрения папского престола обвинения в сексуальном насилии. Они работают в школах, медицинских центрах и неправительственных организациях, помогающих детям.
Десятки людей из этого списка после ухода из церкви совершали насильственные действия сексуального характера или хранили детскую порнографию. Но часть бывших священнослужителей, обвиненных в преступлениях против несовершеннолетних, все-таки находится под надзором церкви и властей.
Глава Римско-католической церкви Франциск не раз высказывался по поводу священников-педофилов, обличая их в смертном грехе. Он признавал, что Ватикан опоздал с принятием мер против преступлений подобного толка.
Папа сообщил, что в отставку были отправлены несколько высокопоставленных священника США, Австралии, Европы и Южной Америки.