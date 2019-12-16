Сотни Санта Клаусов собрали деньги окунувшись в ледяную воду. Видео
Более 100 дайверов в костюме Деда Мороза поучаствовали в ежегодной акции по сбору денег для Королевского национального института спасательных шлюпок (RNLI). В декабрьский мороз они погрузились в озеро Сомерсет, температура воды в котором была плюс восемь градусов. Об этом написала британская газета The Daily Mail.
Ежегодное праздничное погружение состоялось утром в воскресенье 15 декабря во внутреннем дайв-центре Вобстер-Квей в городе Радсток графства Сомерсет.
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Акция Santa Splash собирает деньги для Королевского национального института спасательных шлюпок (RNLI). В прошлом году в воду опустились 161 дайвер.
Большинство участников «благотворительного погружения» были одеты в красные костюмы «Отца Рождества», дополненные эластичными белыми бородами и шляпами Санта-Клауса.
В предыдущие годы мероприятие успешно собрало более десяти тысяч фунтов стерлингов на благотворительность в отношении организации, занимающейся спасательными операциями вдоль британского побережья.