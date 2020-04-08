    08 апреля 2020, 12:21

    Сотни россиян застряли на острове Занзибар

    Анастасия Кременчугская

    Около сотни российских туристов застряли на острове Занзибар из-за пандемии коронавируса. Об этом написал Mash.

    Сайт myrussia.life сообщил, что для туристов остров превратился в «тюрьму». Люди не могут покинуть Танзанию из-за закрытого авиасообщения.

    Российское консульство на данный момент не помогает туристам, которых на острове оказалось больше, чем предполагалось.

    Застрявшие на острове написали обращение в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и теперь надеются, что их мольбу услышат дома.