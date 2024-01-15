Мир 15 января 2024, 19:32 Сотни россиян застряли на Маврикии из-за урагана Mash: 300 российских туристов не могут покинуть Маврикий из-за циклона «Белал» Unsplash

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Около 300 российских туристов не могут выехать из столицы Маврикия Порт-Луи из-за сильного урагана. Мощный ливень обрушился на остров, сообщил Telegram-канал Mash.

«Жуткий ливень, ветер — 200 километров в час, восьмиметровые волны и фиолетовая тревога», — отметили в публикации.

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По данным газеты Le Mauricien, набережную Порт-Луи затопило в результате обрушившегося циклона «Белал». Метеорологическая служба Маврикия предупредила о повышенном уровне опасности из-за приближения циклона, который уже привел к разрушениям на соседнем острове Реюньон.

Мощные волны накрыли набережную, автомобили и некоторые здания. Синоптики прогнозируют ухудшение ситуации. В связи с этим на острове закрыли магазины и учреждения, в том числе банки. Международный аэропорт также временно прекратил работу.

В конце ноября мощный средиземноморский циклон обрушился на Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате шторма на полуострове пострадали 12 человек, пятеро погибли.