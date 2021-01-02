Сотни птиц погибли в Риме из-за новогодних салютов

В Риме в ночь на 31 декабря сотни скворцов погибли от испуга из-за фейерверков. Дождь из птиц прошел недалеко от вокзала Термини, а также в центре столицы.

«Скворцы — социальные животные, и по ночам они образуют на деревьях спальные комнаты, где могут находиться тысячи особей. Прошлой ночью запускали фейерверки. Птицы от испуга одновременно взлетели в беспорядочном направлении и столкнулись друг с другом, с электропроводами и архитектурными барьерами, типичными для центра города. Это привело к гибели и ранению сотен птиц», — сообщили в итальянской лиге защиты птиц Lipu изданию RomaToday.

В лиге защиты отметили, что последние два года скворцы не устраивали общежитий в центре Рима из-за сдерживающих факторов: в городе установили динамики, которые издавали записанные тревожные звуки, чтобы отпугивать птиц. Однако в этом году скворцы вернулись в центр города, потому что из-за коронавируса данная система не применялась.

«Дождь» из птиц фиксировали и в прошлые годы, особенно, как утверждает представитель Lipu, между 2003 и 2010 годами.