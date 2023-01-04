Мир 04 января 2023, 23:02 Сотни предприятий во Франции закрылись из-за роста цен на энергию Лидер партии Франции Ле Пен: сотни предприятий страны закрылись из-за роста цен на энергию Pxhere

Читать 360tv в

Сотни французских предприятий закрылись из-за резкого роста счетов за электроэнергию. Об этом сообщила глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. Ее слова привел ТАСС.

Как отметила Ле Пен, уже год как рынок электричества в Европе вышел из-под контроля, а счета за электроэнергию увеличились. По словам политика, такой «взрыв цен» невыносим для предприятий, которые и без того сталкиваются с крупными издержками, а также падением покупательной способности людей.

Реклама

«И эти выросшие счета душат ремесленников и независимых предпринимателей. <…> Сотни предприятий по всей стране закрылись или же стоят на грани банкротства», — заявила Ле Пен.

Реклама

Такую ситуацию политик назвала результатом «неправильных политических решений», а не стечением обстоятельств. Цены на электроэнергию, как напомнила Ле Пен, начали расти еще в 2021 году, а ситуация на Украине только усугубил эту негативную тенденцию.

Правительство Франции станет выдавать жителям страны талоны на дрова из-за роста цен на энергию. Речь идет о домохозяйствах, отапливание которых происходит за счет этого ресурса, — таких в стране примерно 2,6 миллиона. Политолог, экономист, бизнесмен Евгений Змиев в беседе с «360» заметил, что-то, что во Франции начали выдавать талоны на дрова, говорит о том, что во всех остальных странах Европы, особенно северной части, будут делать то же самое.