Сотни паломников-хасидов собрались на границе Белоруссии и Украины
Иностранцы начали собираться на белорусско-украинской границе 14 сентября. Несмотря на запрет, они хотели попасть в другую страду для паломничества. Вечером на место отправился глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, который лично объяснил хасидам ограничительные правила.
«По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у погранслужбы информации, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть на Украину, даже получив разъяснения и четко зная об ограничениях въезда иностранцам», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы государственной пограничной службы Украины.
Сейчас проезд через пункт пропуска «Новые Яриловичи» ограничен. Все машины и граждан отправляют к другим пунктам пропуска.
Каждый год паломники-хасиды приезжают на Украину для празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Верующие молятся на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Но в этом году паломникам запретили приезжать в Умань из-за ситуации с коронавирусом.