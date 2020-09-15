Сотни паломников-хасидов собрались на границе Белоруссии и Украины

Границы между многими странами продолжают оставаться закрытыми из-за ограничений по коронавирусу. Это привело к тому, что несколько сотен паломников-хасидов собрались на границе Белоруссии и Украины.

Иностранцы начали собираться на белорусско-украинской границе 14 сентября. Несмотря на запрет, они хотели попасть в другую страду для паломничества. Вечером на место отправился глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, который лично объяснил хасидам ограничительные правила.

«По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у погранслужбы информации, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть на Украину, даже получив разъяснения и четко зная об ограничениях въезда иностранцам», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы государственной пограничной службы Украины.

Сейчас проезд через пункт пропуска «Новые Яриловичи» ограничен. Все машины и граждан отправляют к другим пунктам пропуска.

Каждый год паломники-хасиды приезжают на Украину для празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Верующие молятся на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Но в этом году паломникам запретили приезжать в Умань из-за ситуации с коронавирусом.