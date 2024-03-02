Мир 02 марта 2024, 01:02 Сотни одесситов отправили под суд за веру в русский мир Глава ВГА Кипер: в Одессе тысячи людей продолжают ждать русский мир Freepik

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Среди жителей Одессы есть много тех, кто продолжает ждать русский мир. Об этом эфире украинского телевиденья рассказал глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Есть такие люди, которые до сего времени верят в русский мир», — сказал он.

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По словам Кипера, в Одессе полиция активно выявляет людей, которые ждут русского мира. Он пояснил, что проверки были инициированы против пяти тысяч человек. По их результатам уже 250 горожан отправили под суд.

Также сотрудники местных военных комиссариатов стали использовать газовые баллончики во время задержания мужчин призывного возраста на улицах

По мнению украинского политолога Вадима Карасева, потеря Одессы будет означать для Запада окончательное поражение ВСУ. Украинцам нужно задуматься о «самых худших сценариях», отметил эксперт.