Мир 01 июля 2023, 18:06 Сотни людей пришли на похороны погибшего от рук полицейского подростка во Франции Le Parisien: похороны погибшего от рук полицейского подростка прошли во Франции

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Похороны подростка, чья гибель от руки полицейского во Франции спровоцировала массовые беспорядки в стране, прошли в Нантере. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, проститься с молодым человеком, пришли сотни человек. Вход на траурную церемонию контролировала «импровизированная служба безопасности», передавали местные СМИ.

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«Фуэд, контролер управления из Траппа в Ивелине и отец двоих детей также хотел отдать дань уважения Нахелю. По его словам, присутствовало несколько сотен человек», — писала газета.

Множество молодых людей, одетых в джеллабы, пришли почтить память Нахеля, сообщало СМИ.

Церемония проходила в похоронном бюро Нантера, до этого состоялась молитва в мечети Ибн Бадиса. Похоронили молодого человека на кладбище Мон-Валерьян.

Подросток, которому было 17 лет, погиб после полицейской проверки. В него выстрелили в упор, когда он не захотел подчиниться сотрудникам правоохранительных органов. Произошедшее вызвало недовольство людей. Протесты начались сначала в районе Пабло-Пикассо, где жил молодой человек, а затем распространилось на другие муниципалитеты в Иль-де-Франс.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 994 человека во время беспорядков. Пострадали 79 полицейских. Протестующие подожгли 1350 автомобилей и 234 здания.