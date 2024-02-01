Мир 01 февраля 2024, 02:18 Сотни «Ланцетов». Украинский генерал рассказал о серьезной проблеме на поле боя Генерал Кривонос: «Ланцеты» стали серьезной проблемой для ВСУ РИА «Новости»

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Российские удары «Ланцетами» стали серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в интервью украинскому YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Вот смотрите, русские уже перешли на использование „Ланцетов“ и дронов, которые уже насчитываются на наших позициях сотнями, сотнями, вы понимаете? И это достаточно серьезная проблема», — заявил военный.

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Генерал также выразил сомнения, что на Западе существует «чудо-оружие», которое могло бы изменить ситуацию на поле боя.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что «Ланцеты» — это уникальное российское оружие, аналогов которому нет ни у одной страны мира. Эксперт напомнил, что наши дроны компактные, не улавливаются с помощью тепловизора, имеют высокую дальность и могут поражать бронированные цели.