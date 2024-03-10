10 марта 2024, 09:15
Сотни кораблей выстроились в очередь у Босфорского пролива
Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за тумана
Судоходство через Босфорский пролив временно приостановили в обе стороны. Такое решение береговая охрана Турции приняла из-за сгустившегося в Стамбуле тумана. Об этом сообщило РИА «Новости».
Транзит приостановили примерно в 04:15 по московскому времени.
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По информации агентства, в очереди на проход через Босфорский пролив стоит 301 корабль. Среди них есть и суда под флагом России.
Ранее судоходство в Босфоре перекрывали в январе. В тот раз корабли не могли пройти через пролив по совершенно другой причине — дорогу судам в обоих направлениях перекрыл нефтяной танкер Peria. Он следовал из России в Измир под флагом Либерии, но около деревни Кесилик у него сломался якорь. Судно отбуксировали к причалу Кючюкчекмедже в столице Турции. Из-за ЧП пролив перекрывали на 14 часов.
Проблемы с движением по Босфору также возникали осенью из-за греческого 183-метрового танкера Sappho, у которого сломался двигатель.
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