Мир 09 января 2024, 07:55 Сотни итальянцев во время митинга в Риме продемонстрировали фашистское приветствие Reuters: в Риме призвали расследовать демонстрацию фашистского приветствия Stefano Ronchini/Keystone Press Agency/globallookpress

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Крупный скандал разгорелся в Италии после публикации кадров, на которых сотни мужчин подняли руки в фашистском приветствии. Видео сняли во время одного из митингов в Риме, сообщило агентство Reuters.

Оппозиционные партии потребовали провести расследование, указали в издании.

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Скандальный митинг состоялся в годовщину смерти трех неофашистов. По данным агентства, демонстранты считали, что двух мужчин убили левые боевики, а третий погиб якобы из-за действий полиции на фоне беспорядков в Риме.

В агентстве отметили, что митинги профашистских групп находятся сейчас в Италии под запретом, но некоторые организации обходят его с помощью своего переименования.

Ранее на парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция, а пост премьера заняла лидер партии «Братьев Италии» Джорджия Мелони. Она прокомментировала скандальный митинг и отметила, что демонстранты не имеют ничего общего с ее фракцией.

«Это люди разного происхождения, индивидуалисты, внепарламентские организации. Они не имеют ничего общего с „Братьями Италии“», — указала Мелони.

Ранее она обратила внимание на процесс исламизации Европы. По ее словам, он является проблемой, так как крайне далек от европейских ценностей.