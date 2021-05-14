Сотни гробниц времен Древнего царства обнаружили в Египте

При осмотре некрополя Аль-Хамидия группа археологов нашла сотни гробниц, которые охватывают временной период от конца Древнего царства (2345-2150 года до н. э.) до эпохи Птолемеев (IV–I века до н. э.). Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Отмечается, что гробницы вырыты на нескольких уровнях и имеют разнообразные архитектурные стили. Некоторые из них имеют наклонные коридоры, заканчивающиеся «комнатой» для мумии. Сюжетные рисунки и иероглифы украшают фальшивую дверь». По данным издания, при раскопках также нашли множество керамических сосудов, кости животных и человека, и останки круглого металлического зеркала.