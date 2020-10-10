Сотни евангелистов снова встретились во Франции. Зимой так началась первая волна коронавируса в стране

Слет евангелистов из ассоциации Vie et Lumi res («Жизнь и свет») начался во Франции. Местные жители волнуются, ведь в феврале подобное мероприятие спровоцировало рост случаев заболевания коронавирусом.

Массовое мероприятие проходит в городе Невуа, на него уже собрались 700 священнослужителей. По данным газеты Le Parisien, в феврале этого года в Мюлузе прошел подобный слет. Тогда собралось около тысячи участников. И последствия этого слета были печальные — многие заразились коронавирусом и стали переносчиками этой болезни. А через месяц власти города были вынуждены объявить карантин.

В этот раз мероприятие проходит под шатром. Организатор слета заверил, что все меры безопасности соблюдены и бояться нечего. Также на проведение слета дала согласие полиция, так как соблюдено важное требование — собравшихся меньше тысячи.

«Мы тщательно проверяем соблюдение [евангелистами] всех норм защиты от коронавируса», — рассказал в интервью телеканалу BFM супрефект Режи Кастро.

Однако мэр Невуа считает решение супрефекта предательским. Об этом он рассказал телеканалу France 3. Жан-Франсуа Дармуа уверен, что скопление любого количества людей может превратить город в очаг.

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