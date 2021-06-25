Сотни бездомных мигрантов установили палатки перед мэрией Парижа

Бездомные мигранты установили палатки на площади перед зданием мэрии в Париже. Они требуют предоставить им достойное и постоянное жилье. В акции, по данным ассоциации Utopia56 («Утопия 56»), приняли участие около 300 человек.

«В этот четверг 300 одиноких женщин и семей с десятками несовершеннолетних детей, не имеющих жилья, расположились в палатках на площади Отель-де-Виль в Париже. Вместе с командами Utopia56 они срочно призывают к помощи и просят правительство предоставить достойное и постоянное жилье», — привел ТАСС сообщение организации.

Уже несколько недель, по словам организаторов акции, их приюты стабильно заполнены, и они раздают палатки «десяткам семей», которые спят на улицах и под мостами на окраинах Парижа. Ни префектура, ни мэрия не реагируют на их запросы о предоставлении бездомным временных убежищ, утверждают организаторы.

Вместе с мигрантами волонтеры ассоциации планируют провести на этой площади целую ночь и «остаться там до тех пор, пока не будет найдено решение по размещению» бездомных.