Сотни активистов вышли громить улицы Брюсселя из-за смерти мигранта. Видео

В среду жители Брюсселя устроили беспорядки из-за гибели мигранта. На улицу вышли сотни людей. Они кидались камнями в сотрудников правоохранительных органов и атаковали кортеж короля Бельгии Филиппа.

Информация об этом появилась на телеканале RTBF. По предварительным данным, в ходе беспорядков были задержаны более 100 человек. К агрессии горожан спровоцировала смерть 23-летнего выходца из Гвинеи по имени Ибрагим.

Юноша умер 9 января после того, как его задержали в полицейском участке. У него случился сердечный приступ, врачам скорой спасти его не удалось, а полицейские пытались применить дефибриллятор, но тот оказался сломанным.

В соцсетях появилось видео с места столкновений митингующих с полицией. На кадрах видно, что демонстранты бросаются камнями и кричат. В результате повреждено несколько служебных машин.

В полицейский участок даже была брошена бутылка с зажигательной смесью, но пожар удалось быстро потушить.

Кроме того, активисты набросились на кортеж короля Бельгии Филиппа. Машины сопровождали полицейские. Монарх не пострадал.