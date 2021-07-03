Сотни афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами

Более 300 афганских пограничников пересекли границу с Таджикистанаом. Они покинули свою страну после того, как радикальное движение «Талибан» захватило погранкомендатуру.

Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-центре погранвойск Таджикистана. В ведомстве уточнили, что обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург и уезда Рогистон Бадахшанской области Афганистана осложнилась вечером 3 июля.

«Названные районы были полностью захвачены движением „Талибан“. В ходе боестолкновений движение „Талибан“ также захватило пограничную комендатуру „Овез“ уезда Хохон», — отметили там.

Собеседник агентства пояснил, что таджикские пограничники пропустили коллег на свою территорию руководствуясь принципами добрососедства и гуманизма. Они пересекли государственную границу после ожесточенного сопротивления, чтобы избежать жертв среди личного состава. пограничники вошли в Таджикистан через охраняемый участок между погранзаставами «Истиклол» и «Саригор».

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном взята под контроль пограничников Таджикистана.