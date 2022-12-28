Мир 28 декабря 2022, 16:12 Состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI ухудшилось — Ватикан Ватикан: почетному папе римскому Бенедикту XVI стало хуже в последние часы

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Состояние здоровья почетного папы римского Бенедикта XVI в последние часы заметно ухудшилось, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. По его словам, за ситуацией наблюдают медики, сообщила пресс-служба Ватикана.

«В последние часы произошло обострение из-за преклонного возраста. Ситуация на данный момент остается под контролем, за ней постоянно следят врачи», — рассказал Маттео Бруни.

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Действующий папа римский Франциск призвал помолиться за Бенедикта XVI. После службы понтифик направился в один из монастырей, где живет его предшественник.

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В 2005 году на престол взошел немецкий кардинал Йозеф Ратцингер. Он стал папой римским после смерти Иоанна Павла II и взял имя Бенедикт XVI. В 2013 году он отказался от престола, сославшись на недостаток сил для управления Церковью. Сейчас почетному папе 95 лет.