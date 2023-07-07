Мир 07 июля 2023, 05:23 Состояние ВСУ спустя месяц наступления раскрыли в Киеве Бывший советник Кучмы Соскин: Залужный признал, что ВСУ больше нечем наступать Официальный сайт президента Украины

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Военное командование на Украине признало, что ВСУ уже нечем наступать на укрепленные позиции российских бойцов. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что украинское контрнаступление идет уже 32 дня, однако «контранступать ВСУ уже фактически нечем».

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Российские военные выстроили мощную оборону, отметил он. Поэтому Киеву нельзя применять поставленную западными странами бронетехнику. Также российскую оборону нечем и разбомбить, отметил Соскин, ведь у украинских военных нет ни самолетов-бомбардировщиков, ни подобных Ка-52 вертолетов.

«Наконец-то украинский генштаб, Залужный, Сырский уже начали говорить, что невозможно наступать этой техникой», — добавил Соскин.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов решил оправдаться за медленное наступление ВСУ. В интервью Reuters он отметил, что российские военные тоже не сразу взяла Артемовск. Как отметил Буданов, украинская операция продолжается.