Состояние Шумахера все еще не разглашают. И этому нашли объяснение

Михаэль Шумахер находился в коме шесть лет. Несчастный случай произошел с ним в 2013 году. Катаясь на лыжах, он упал и получился серьезные травмы. Надежд на восстановление было мало, но 10 сентября стало известно, что гонщик пришел в себя и находится в больнице в Париже. Там он проходил лечение стволовыми клетками, утверждает Le Parisien.

Узнать подробности о состоянии гонщика изданию не удалось. Как пишут репортеры, клиника «превратилась в бункер». Впрочем, то, что Шумахер и правда находится там — в больнице подтвердили. Предположительно, гонщик лечится тут уже в третий раз.

Все эти годы данных о состоянии пострадавшего спортсмена было крайне мало. Семья словно возвела вокруг него высокую стену. И даже всепроникающие папарацци оказались бессильны. Это раскритиковал бывший менеджер Шумахера Ник Фрай.

«Из-за его достижений люди хотели бы знать правду о состоянии Шумахера. Они интересуются, они действительно искренне переживают!.. Миллионы людей по всему миру очень привязаны к своему кумиру. Не только немцы, не только фанаты Mercedes Benz. Я думаю, что рассказ о том, как он себя чувствует очень важен, вне зависимости от того. хорошо или плохо. Это важно, потому что люди сопереживают», — заявил Фрай.

Так ли это? И можно ли обвинять семью Шумахера в неуважении к поклонникам? Как заявил «360» немецкий пловец и триатлонист Марко Хенрикс, морального права требовать детали о состоянии здоровья у фанатов нет, и настоящие поклонники это понимают.

«Кто-то говорит, что это странно, когда папарацци не могут подобраться к Шумахеру в течение многих лет. Я же считаю, что семья сделала прекрасную работу. Знаменитости, СМИ и прочие лидеры мнений любят говорить, что общественность должна знать. Должна знать о его работе, но не о личной жизни», — сообщил Хенрикс. Деятельность спортсменов должна быть открыта, а вся информация о ней — обязана стать максимально прозрачной, полагает он.

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«Все, что касается спорта, должно быть публичным, это нормально, общественность должна об этом знать. Соревнования, тренировки, результаты, а также все, что касается допинга, то есть и позитивные, и негативные аспекты», — уверен спортсмен.

Но личная жизнь должна оставаться личной. По мнению Хенрикса, неважно, идет речь об известной персоне или обычном человеке».

Скрывать информацию о состоянии здоровья семью Шумахера могло подтолкнуть поведение некоторых СМИ, полагает собеседник «360». Пока большинство изданий и каналов с пониманием относились к трагедии с гонщиком, некоторые вели себя крайне некультурно.

«Если люди действительно любят его, то они должны понимать и принимать то. что делает семья, а не осуждать или требовать открыть какие-то данные», — считает Хенрикс.