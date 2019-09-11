  • Состояние Шумахера все еще не разглашают. И этому нашли объяснение

    11 сентября 2019, 20:28

    Екатерина Максимова

    Михаэль Шумахер пришел в сознание и находится на лечении в парижской клинике. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники. В основном именно из них по крупицам информация о состоянии самого известного в мире гонщика доходит до фанатов. Его бывший тренер призвал семью больше информировать поклонников, которые переживают за кумира. Известный пловец, триатлонист из Германии Марко Хенрикс рассказал «360», стоит ли это делать.
    Состояние Шумахера все еще не разглашают. И этому нашли объяснение

    Михаэль Шумахер находился в коме шесть лет. Несчастный случай произошел с ним в 2013 году. Катаясь на лыжах, он упал и получился серьезные травмы. Надежд на восстановление было мало, но 10 сентября стало известно, что гонщик пришел в себя и находится в больнице в Париже. Там он проходил лечение стволовыми клетками, утверждает Le Parisien.

    Узнать подробности о состоянии гонщика изданию не удалось. Как пишут репортеры, клиника «превратилась в бункер». Впрочем, то, что Шумахер и правда находится там — в больнице подтвердили. Предположительно, гонщик лечится тут уже в третий раз.

    Все эти годы данных о состоянии пострадавшего спортсмена было крайне мало. Семья словно возвела вокруг него высокую стену. И даже всепроникающие папарацци оказались бессильны. Это раскритиковал бывший менеджер Шумахера Ник Фрай.

    «Из-за его достижений люди хотели бы знать правду о состоянии Шумахера. Они интересуются, они действительно искренне переживают!.. Миллионы людей по всему миру очень привязаны к своему кумиру. Не только немцы, не только фанаты Mercedes Benz. Я думаю, что рассказ о том, как он себя чувствует очень важен, вне зависимости от того. хорошо или плохо. Это важно, потому что люди сопереживают», — заявил Фрай.

    Так ли это? И можно ли обвинять семью Шумахера в неуважении к поклонникам? Как заявил «360» немецкий пловец и триатлонист Марко Хенрикс, морального права требовать детали о состоянии здоровья у фанатов нет, и настоящие поклонники это понимают.

    «Кто-то говорит, что это странно, когда папарацци не могут подобраться к Шумахеру в течение многих лет. Я же считаю, что семья сделала прекрасную работу. Знаменитости, СМИ и прочие лидеры мнений любят говорить, что общественность должна знать. Должна знать о его работе, но не о личной жизни», — сообщил Хенрикс. Деятельность спортсменов должна быть открыта, а вся информация о ней — обязана стать максимально прозрачной, полагает он.

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    «Все, что касается спорта, должно быть публичным, это нормально, общественность должна об этом знать. Соревнования, тренировки, результаты, а также все, что касается допинга, то есть и позитивные, и негативные аспекты», — уверен спортсмен.

    Но личная жизнь должна оставаться личной. По мнению Хенрикса, неважно, идет речь об известной персоне или обычном человеке».

    Скрывать информацию о состоянии здоровья семью Шумахера могло подтолкнуть поведение некоторых СМИ, полагает собеседник «360». Пока большинство изданий и каналов с пониманием относились к трагедии с гонщиком, некоторые вели себя крайне некультурно.

    «Если люди действительно любят его, то они должны понимать и принимать то. что делает семья, а не осуждать или требовать открыть какие-то данные», — считает Хенрикс.