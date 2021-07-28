Первый президент Украины Леонид Кравчук, который месяц находится в реанимации после операции, начал чувствовать себя хуже. Об этом в среду сообщил украинский телеканал «1+1».

Первый президент страны и глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу месяц находится в реанимации после перенесенной на сердце операции. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и самостоятельно дышать не может.

Известно, что жена Леонида Кравчука запретила врачам из Института сердца, где лежит политик, давать какие-либо комментарии о его состоянии. Поэтому официальной информации нет.

Тем не менее источник из окружения ранее сообщал, что первый президент Украины восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо, потому что все прошло без проблем и каких-либо осложнений. После сообщений о хирургическом вмешательстве на Украине сделали заявление, что вопрос замены Кравчука на должность главы киевской контактной группы по ситуации в Донбассе пока не рассматривается.