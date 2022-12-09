Мир 09 декабря 2022, 15:04 Состояние отношений России и США назвали плачевным Замглавы МИД Рябков заявил о потере надежды на возвращение к США здравого смысла РИА «Новости»

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Состояние отношений России и США можно назвать плачевным из-за роста конфронтации со стороны американских политиков. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил на площадке дискуссионного клуба «Валдай» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что США наращивают усилия для проведения антироссийского курса и задействуют для этого весь арсенал доступных им средств.

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«Очевидно, что российско-американские отношения находятся в крайне тяжелом, плачевном состоянии. Проводимый Вашингтоном конфронтационный антироссийский курс приобретает более острый и всеобъемлющий характер», — заявил Рябков.

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Дипломат напомнил, что американцы уже объявили Россию своим врагом и противником и используют для противостояния так называемой российской угрозы способы экономического, военно-политического и информационного давления. В ближайшее время ждать смены парадигмы со стороны американских политиков не следует.

«Рассчитывать на проблески здравого смысла у американской элиты независимо от партийной принадлежности, когда речь заходит об отношениях с Россией, к сожалению, не приходится», — подчеркнул Рябков.

Российские и американские дипломаты 9 декабря проводят встречу в Стамбуле для решения проблем с выдачей виз и работой посольств, сообщил Рябков в беседе с РИА «Новости». Он пояснил, что в Турцию приехали директоры департаментов внешнеполитических ведомств. По словам Рябкова, американцы уже начали нанимать людей, ответственных за выдачу виз в посольстве в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что единственным «живым» соглашением с США остался договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на приостановку переговоров по этому вопросу, диалог продолжится.