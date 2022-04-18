Состояние морского порта Мариуполя после освобождения от ВСУ показали на видео
Морпорт Мариуполя принял первые суда после освобождения от ВСУ
Порт Мариуполя работает. Сейчас он обслуживает как минимум два грузовых судна. Кадры из освобожденного от националистов причала опубликовало РИА «Новости».
Видео снято с беспилотника информационного агентства. Съемка велась в хорошую погоду, что позволило сделать четкие кадры. На них видно, что в порту пришвартованы как минимум два грузовых судна и несколько небольших судов.
«На кадрах, полученных над акваторией порта, отчетливо видно два судна, судя по очертаниям, сухогруза, которые стоят у одного и того же пирса. В отдалении у других причалов видны два судна меньшего размера, вероятно, буксиры», — сообщило РИА «Новости».
Суда находятся в нормальном положении: они не завалены и не подтоплены. На причале нет следов боевых столкновений, однако в отдалении от порта виднеется дым. О его происхождении пока ничего не известно. В акватории одной из секций причала можно разглядеть большие пятна.
Об освобождении морского порта Мариуполя стало известно 13 апреля. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что транспортный узел был зачищен от национального батальона «Азов»*. Во время освобождения Вооруженные силы России также вывели заложников, которых националисты удерживали на судах.
* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.