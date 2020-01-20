Состояние миллиардеров в сумме превысило накопления 4,6 млрд человек

Общая сумма состояний миллиардеров оказалась больше, чем совокупные сбережения 4,6 миллиарда жителей Земли. При этом большая часть средств находится в руках мужчин.

Согласно результатам исследования благотворительной организации Oxfam, социальное неравенство в мире достигло следующих показателей: суммарное состояние 22 самых богатых людей в мире превышает капитал всех женщин Африки. Если бы человек со времен строительства пирамид в Египте откладывал бы ежедневно по 10 тысяч долларов, то его состояние к 2020 году могло достичь одной пятой капитала богача из первой мировой пятерки.

Исследователи утверждают, что «сломанная» современная экономика основывается на принципах сексизма. Большая часть всего мирового богатства сосредоточена в руках мужчин. По мнению специалистов из Oxfam, исправить ситуацию можно исправить лишь поощрением полезного труда, а не призывом к постоянному обогащению. Этого можно добиться вливанием крупных средств в здравоохранение и созданием новой налоговой системы.

На днях стало известно имя самого богатого человека планеты. Им стал владелец LVMH Бернар Арно с состоянием 117 миллиардов долларов.