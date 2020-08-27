Состояние Маска превысило 100 млрд долларов

«ФедералПресс» уточнил, что с начала 2020 года состояние Маска выросло на 73,6 миллиарда долларов и подошло к отметке в 101 миллиард. Такой скачок объясняется ростом цен на акции Tesla. Накануне они подорожали на 6,42% и стоили 2153,17 доллара на закрытии торгов.