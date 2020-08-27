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    27 августа 2020, 15:44

    Состояние Маска превысило 100 млрд долларов

    Артур Блянихов

    С начала года состояние основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска увеличилось более чем в три с половиной раза и превысило 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на иностранные СМИ.

    «ФедералПресс» уточнил, что с начала 2020 года состояние Маска выросло на 73,6 миллиарда долларов и подошло к отметке в 101 миллиард. Такой скачок объясняется ростом цен на акции Tesla. Накануне они подорожали на 6,42% и стоили 2153,17 доллара на закрытии торгов.

    Новости SMI.FM