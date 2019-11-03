  • Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд

    03 ноября 2019, 02:19

    Валерия Шафирко

    Акции компании Tesla после отчета о прибыли за третий квартал текущего года выросли почти на 24%. Благодаря этому состояние основателя компании Илона Маска увеличилось приблизительно на два миллиарда долларов. Об этом сообщил Forbes.

    После закрытия бирж 23 октября компания Tesla представила отчет о прибыли за третий квартал 2019 года, согласно которому заработала $1,86 на каждую акцию, несмотря на негативные прогнозы аналитиков, которые оценивали будущие потери в 42 цента на акцию.

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    В итоге, это привело к скорректированной прибыли Tesla в 342 миллиона долларов и общих доходах компании в 6,35 миллиарда долларов.

    По данным издания, вплоть до закрытия торгов 31 октября ценные бумаги Tesla поднялись в цене на 24%, в связи с чем состояние Маска, который владеет 22% акций компании, увеличилось на два миллиарда долларов, то есть до 22,9 миллиарда.

    Кроме предпринимательской деятельности Илон Маск занимается и благотворительностью. Так, несколько дней назад стало известно, что он поддержал кампанию блогера Джимми Данольдсона и Arbor Day Foundation по озеленению планеты. Маск выделил миллион долларов на высадку деревьев.