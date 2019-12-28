Состояние богатейших людей мира за год возросло на $1,2 триллиона за год

СМИ представило ежегодный «индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Согласно нему, совокупное состояние бизнесменов оценивается в 5,9 триллиона долларов.

Самым богатым человек планеты остался глава Amazon Джефф Безос. И это при том, что он потерял девять миллиардов после бракоразводного процесса. Сейчас на его банковских счетах лежит 116 миллиардов долларов США. Второе место Bloomberg отдал основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу, который заработал 113 миллиардов долларов.

На третьем месте расположился Бернар Арно — глава французской компании LVMH, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. За год он разбогател на 36,5 миллиарда долларов.

Состояние грузинского бизнесмена и лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили увеличилось на 525 миллионов долларов. Оно выросло на 10,5% и составило 5,52 миллиарда долларов. Благодаря этому предприниматель занял 371 строчку в рейтинге, теперь он лидирует среди других грузинских бизнесменов.

Увеличение общей суммы состояния самых богатых людей мира произошло на фоне финансового неравенства, которое считается рекордным за последние 50 лет в США. За последние 15 лет доходы наименее финансово обеспеченных американцев сократились на 7%.