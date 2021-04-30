Состояние Безоса превысило $200 млрд

Состояние главы компании Amazon, богатейшего человека в мире Джеффа Безоса, превысило 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил Forbes Real-Time.

Это произошло в третий раз с 2020 года.

За последний день капитал олигарха возрос на 2,2 миллиарда долларов — до 201 миллиарда долларов. Такое стало возможным после роста стоимости компании Amazon — акции увеличились на 1,2% в преддверии публикации финансовой отчетности за первый квартал 2021 года, отметил сайт «Русская планета».

Джефф Безос — единственный в мире человек, чье состояние перешло отметку в 200 миллиардов долларов. Ранее оно достигало этого показателя 25 августа и 12 октября 2020 года. На втором месте, по данным Forbes, идет французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно со своей семьей, у которых на счету 184 миллиарда долларов. А Bloomberg отдал второе место американскому инженеру Илону Маску с его 181 миллиардом долларов.

Ценные бумаги Amazon обеспечивают 90% капитала Безоса.