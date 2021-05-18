Состоялись телефонные переговоры Байдена и премьера Израиля

Президент Америки Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля иньямином Нетаньяху. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Уточняется, что они обсудили «прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и других террористических группировок в Газе».

«Президент выразил поддержку прекращению огня и обсудил взаимодействие США с Египтом и другими партнерами по выполнению этой задачи», — рассказали в пресс-службе.

Также Байден поддержал самооборону Израиля против неизбирательных ракетных атак.