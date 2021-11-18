Состоялась встреча российского посла и замглавы греческого МИД

Посол РФ в Греции Андрей Маслов провел встречу с первым заместителем главы внешнеполитического ведомства Греции Милтиадисом Варвициотисом. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу греческого МИД.

Дипломаты обсудили предстоящую поездку Варвициотиса в Москву, которая состоится в конце ноября. В ходе своего визита он намерен принять участие в заседании смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Также стороны поговорили о подготовке к визиту премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Россию. По данным издания, он намечен на 8 декабря.