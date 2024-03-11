11 марта 2024, 00:06
«Состоится в ближайшее время». Зеленский анонсировал визит Макрона на Украину
Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон вскоре посетит Украину. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в социальной сети Х.
Украинский лидер рассказал о телефонном разговоре с французским коллегой, в ходе которого стороны обсудили текущую обстановку в зоне боевых действий и недавнюю международную конференцию в поддержку Украины.
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«Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», — написал Зеленский.
Франция приступила к созданию альянса государств, готовых отправить своих военнослужащих на Украину. Реализация этой идеи неизбежно приведет к ядерному столкновению России и НАТО, заявила французский военный корреспондент Кристель Нэан.
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто подчеркнул, что Франция и Польша не могут говорить об отправке войск на Украину от имени всего Североатлантического альянса. Это означает шаг к односторонней эскалации.
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
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Украина
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