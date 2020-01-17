Состязание по укрощению быков закончилось 66 пострадавшими и одним погибшим

Среди пострадавших 37 были укротителями животных, а все остальные — владельцами или зрителями.

Традиция «индийской корриды» Джалликатту существует более двух с половиной тысячелетий. Она отличается от испанской корриды тем, что представляет собой именно укрощение животного, а не бой с ним. Участник должен ухватить быка за рога продержаться верхом на нем какое-то количество времени.