Состязание по укрощению быков закончилось 66 пострадавшими и одним погибшим
Во время ежегодного укрощения быков в честь праздника плодородия Понгал в Индии погиб один человек, еще 66 были ранены. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Times of India.
Среди пострадавших 37 были укротителями животных, а все остальные — владельцами или зрителями.
Традиция «индийской корриды» Джалликатту существует более двух с половиной тысячелетий. Она отличается от испанской корриды тем, что представляет собой именно укрощение животного, а не бой с ним. Участник должен ухватить быка за рога продержаться верхом на нем какое-то количество времени.