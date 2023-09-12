Мир 12 сентября 2023, 18:54 Составляющие гарантий безопасности для Украины назвали в Германии Бербок: гарантии безопасности для Украины должны включать путь в НАТО и ЕС

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Помощь Украине на пути в НАТО и Евросоюз должна входить в список гарантий безопасности для страны. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью, опубликованном газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам главы МИД ФРГ, страна работает вместе с партнерами, чтобы обеспечить мир на Украине на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

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«Это включало бы в себя путь в Европейский союз и НАТО, поставки оружия для самообороны, а также среднесрочную экономическую поддержку вплоть до восстановления», — перечислила Бербок.

Министр призвала партнеров Германии вместе обеспечить противовоздушный зонт над критически важной украинской инфраструктурой на зимний период. Глава МИД ФРГ добавила, что Украина нуждается в средствах для преодоления минных полей.

Бербок прибыла в Киев с неожиданным визитом утром 11 сентября. Поездку министра не анонсировали заранее из соображений безопасности. По данным газеты газета Suddeutsche Zeitung, глава МИД Германии говорила с властями Украины о вступлении страны в ЕС.