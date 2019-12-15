Составлен список самых странных рождественских подарков в США

По мнению авторов списка, традиционными для США подарками на Рождество являются, к примеру, свитеры с оленями, снежинками, а вот одеждой с изображениями знаменитостей американцев все еще можно удивить. Причем чем «уродливее» будет свитер, тем лучше.

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Удивление у родных и друзей может вызвать наборы для выпечки, если его преподносят холостому мужчине, вообще не умеющему готовить. Очки для домашних животных также признаны необычным подарком. В списке есть джемпер с портретом президента Дональда Трампа, у которого накладные оранжевые волосы, а также плед в виде мексиканской лепешки буррито с начинкой.

Цветочные горшки в виде динозавров, различные маски, нож для мяса, выглядящий как бензопила, календарь с радующимися монахинями, когтеточка для кота в виде ноутбука, нижнее белье с нарисованным Щелкунчиком, наклонная полка для рулонов туалетной бумаги — все это и многое другое показалось авторам Huffpost весьма забавным.