Составлен список ложных высказываний Дональда Трампа

Когда Трамп произносил инаугурационную речь в январе 2017 года, пошел дождь. Однако спустя несколько часов на балу в честь церемонии Трамп заявил, что дождь начался, лишь когда он закончил говорить.

Самой опасной ложью президента канал назвал его заявления о полном контроле над эпидемией COVID-19. В итоге США являются лидером по числу заболевших, а также новым случаям коронавируса и смертям от него.

Третьей ложью в списке стало заявление Трампа об опасности от урагана Дориан. В 2019 году он говорил, что ураган представляет опасность для штата Алабама. Когда метеослужба опровергла эту данные, президент не признал ошибку и показал подправленную карту ураганов.

Самой нелепой ложью названо заявление Трампа 2017 года о том, что ему позвонил глава Национального движения скаутов и назвал обращение политика к бойскаутам «величайшей речью». В ходе проверки выяснилось, что такого звонка не было.