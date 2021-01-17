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    17 января 2021, 02:37

    Составлен список ложных высказываний Дональда Трампа

    Кирилл Фролов

    Телеканал CNN составил список из 15 «самых примечательных случаев лжи во время президентства Дональда Трампа». Впервые главу государства уличили во вранье сразу после инаугурации.
    Составлен список ложных высказываний Дональда Трампа

    Когда Трамп произносил инаугурационную речь в январе 2017 года, пошел дождь. Однако спустя несколько часов на балу в честь церемонии Трамп заявил, что дождь начался, лишь когда он закончил говорить.

    Самой опасной ложью президента канал назвал его заявления о полном контроле над эпидемией COVID-19. В итоге США являются лидером по числу заболевших, а также новым случаям коронавируса и смертям от него.

    Третьей ложью в списке стало заявление Трампа об опасности от урагана Дориан. В 2019 году он говорил, что ураган представляет опасность для штата Алабама. Когда метеослужба опровергла эту данные, президент не признал ошибку и показал подправленную карту ураганов.

    Самой нелепой ложью названо заявление Трампа 2017 года о том, что ему позвонил глава Национального движения скаутов и назвал обращение политика к бойскаутам «величайшей речью». В ходе проверки выяснилось, что такого звонка не было.