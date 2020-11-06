Составлен рейтинг самых невоспитанных звезд Голливуда

Лаура Месробян работала официанткой в ресторане, где часто ужинали известные актеры и музыканты. Каждый день она наблюдала за поведением голливудских звезд. После этого ей пришла идея составить собственный рейтинг знаменитостей, оценив их по 10-балльной шкале.

Например, актер Джейк Джилленхол («Горбатая гора») получил семь баллов. Официантка назвала его «чертовски привлекательным», но критику получил за постоянные отказы оплачивать счет, если он приходил в ресторан в компании друзей.

«Несмотря на это, с ним довольно весело общаться», — посчитала Месробян.

Самым невоспитанным посетителем оказался американский кинорежиссер и сценарист Ноа Баумбаха («Брачная история»). Официантке он показался не особо приятным человеком, поэтому мужчина набрал только четыре балла. При этом супруга знаменитости, актриса Грета Гервиг, получила 11 из 10 баллов — наивысшую оценку из всех оцененных официанткой звезд.

Актриса Аманда Сейфрид («Письма к Джульетте») завоевала восемь баллов, а Дакота Фаннинг («Однажды в… Голливуде») — семь. По мнению автора видеоролика, обе женщины восхитительно выглядели и не грубили персоналу ресторана.