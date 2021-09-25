Составлен портрет злоумышленника, покушавшегося на помощника Зеленского

Украинские силовики считают, что покушавшийся 22 сентября на помощника президента республики Сергея Шефира действовал не один. Правоохранители располагают данными о его росте и весе и уже составили предположительный портрет. Свою помощь в расследовании дела им предложило Федеральное бюро расследования США.

Замглавы МВД республики Евгений Енин рассказал, что специалисты исследовали несколько тысяч телефонных звонков — как в день преступления, так и за несколько суток до него. Об этом сообщила газета «Известия».

Покушение на Шефира произошло недалеко от села Лесники в Киевской области. На машине помощника президента нашли 18 следов от пуль и два десятка гильз венгерского производства.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге заявил, что не исключает причастность к покушению иностранных спецслужб. Он озвучил еще две версии случившегося — государственная деятельность потерпевшего и попытка давления на руководство страны.

В Верховной раде сочли покушение на Шефира инсценировкой и предложили наградить Владимира Зеленского «Оскаром» за «лучший сценарий и спецэффекты к фильму „Покушение, которого не было. Смотреть всем“».