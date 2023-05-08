Мир 08 мая 2023, 20:59 Состав ВСУ пополнят восемь ударных рот беспилотников Министр цифровой трансформации Украины Федоров сообщил о формировании восьми рот дронов Публичное достояние

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Силы украинской армии пополнят восемь ударных рот беспилотников, которые полностью готовы к участию в боевых действиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что, кроме самих летательных аппаратов, роты также получили пикапы для передвижения на линии соприкосновения.

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Министр добавил, что все беспилотники — это украинская разработка. Якобы уже в ближайшем будущем ежемесячное количество выпускаемых дронов с производства увеличится до тысячи единиц.

«Создание ударных рот — беспрецедентный и своевременный шаг», — написал Федоров.

Он подчеркнул, что первые три ударные роты, которые запустили на фронт несколько месяцев назад, уже показали качественные результаты.

РИА «Новости» напомнило, что ранее Федоров анонсировал создание более 60 ударных рот из беспилотников. По его словам, обучение по управлению дронами уже прошли более 10 тысяч операторов.

Министерство обороны России в минувшее воскресенье, 7 мая, сообщило, что с начала проведения специальной военной операции средства противовоздушной обороны сбили 4027 украинских беспилотников, направленных в сторону населенных пунктов.