    08 апреля 2020, 11:46

    Состав нового экипажа на МКС определили в России

    Ольга Ситникова

    Отечественная комиссия согласовала экипаж корабля «Союз МС-16». Он отправится на Международную космическую станцию 9 апреля. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

    «В составе основного экипажа: космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди, в составе дублирующего — космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт Стивен Боуэн», — уточнили в пресс-службе.

    Предполагается, что ракета-носитель «Союз-2.1а» и пилотируемый корабль «Союз МС-16» стартуют 9 апреля этого года в 11:05:06 по московскому времени.