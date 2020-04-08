Состав нового экипажа на МКС определили в России
Отечественная комиссия согласовала экипаж корабля «Союз МС-16». Он отправится на Международную космическую станцию 9 апреля. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
«В составе основного экипажа: космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди, в составе дублирующего — космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт Стивен Боуэн», — уточнили в пресс-службе.
Предполагается, что ракета-носитель «Союз-2.1а» и пилотируемый корабль «Союз МС-16» стартуют 9 апреля этого года в 11:05:06 по московскому времени.