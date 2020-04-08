Состав нового экипажа на МКС определили в России

«В составе основного экипажа: космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди, в составе дублирующего — космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, астронавт Стивен Боуэн», — уточнили в пресс-службе.

Предполагается, что ракета-носитель «Союз-2.1а» и пилотируемый корабль «Союз МС-16» стартуют 9 апреля этого года в 11:05:06 по московскому времени.