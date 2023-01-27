Мир 27 января 2023, 09:37 «Сошел с ума». Британцы отреагировали на просьбы Зеленского о ракетах и боевых самолетах Читатели The Daily Mail раскритиковали лидера Украины Зеленского за просьбы о ракетах сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский выжил из ума, предположили читатели британского издания The Daily Mail, комментируя публикацию о том, что он попросил о поставках дальнобойных ракет и боевых самолетов. Британцы призвали Украину просить о мире, а не о новых подачках Запада.

«Зеленский поведет нас всех по пути невозврата. <…> Он сошел с ума», — заявил один из комментаторов.

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«Клоунам в Киеве нужно просить мира», — подхватил второй.

Третий заметил, что Зеленский просто смеется над Западом, который «делает его миллиардером». Четвертый заметил, что пора уже начать игнорировать постоянные требования украинского лидера, «иначе третья мировая война станет неизбежной».

Не успели США пообещать Украине танки, как Владимир Зеленский начал требовать у НАТО истребители. При этом и танки Abrams, похоже, поступят в ВСУ нескоро: пока их просто нет на складе, так что на поставки могут уйти месяцы. Кстати, эти бронированные машины могут доставить украинской армии немало хлопот, ведь они постоянно требуют топлива, с которым в стране проблемы.