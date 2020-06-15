    15 июня 2020, 10:50

    Соседний с Пекином Баодин ввел военное положение из-за вспышки коронавируса

    Юлия Булыгина

    Из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение в городе Баодин. Он находится в соседней со столицей Китая провинции Хэбэй.

    «Оперативный штаб по борьбе с эпидемией заявил о скорейшем введении военного положения и запуска механизма военного времени для недопущения распространения эпидемии в Баодине», — цитирует РИА «Новости» заявление правительства города.

    Городские власти отметили, что Баодин находится по соседству с Пекином и между ними крайне тесное передвижение грузов и людей. В связи с этим правительство заявило о необходимости высокой степени бдительности.

    Баодин расположен в 147 километрах от Пекина. Там проживают больше 11 миллионов человек.

    Коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося на крупнейшем в Пекине оптовом рынке «Синьфади». Его временно закрыли в субботу. В районе Фэнтай ввели режим военного времени.

    Представитель правительства Пекина объявил об очень высоком риске дальнейшего распространения COVID-19 в городе. Пока что властям удалось выявить 79 пациентов с коронавирусом.

    Первая в Китае вспышка коронавируса произошла в декабре в Ухане. Самые ранние известные случаи тоже были связаны с рынком.