Соседний с Пекином Баодин ввел военное положение из-за вспышки коронавируса

Из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение в городе Баодин. Он находится в соседней со столицей Китая провинции Хэбэй.

«Оперативный штаб по борьбе с эпидемией заявил о скорейшем введении военного положения и запуска механизма военного времени для недопущения распространения эпидемии в Баодине», — цитирует РИА «Новости» заявление правительства города.

Городские власти отметили, что Баодин находится по соседству с Пекином и между ними крайне тесное передвижение грузов и людей. В связи с этим правительство заявило о необходимости высокой степени бдительности.

Баодин расположен в 147 километрах от Пекина. Там проживают больше 11 миллионов человек.

Коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося на крупнейшем в Пекине оптовом рынке «Синьфади». Его временно закрыли в субботу. В районе Фэнтай ввели режим военного времени.

Представитель правительства Пекина объявил об очень высоком риске дальнейшего распространения COVID-19 в городе. Пока что властям удалось выявить 79 пациентов с коронавирусом.

Первая в Китае вспышка коронавируса произошла в декабре в Ухане. Самые ранние известные случаи тоже были связаны с рынком.