Мир 09 апреля 2023, 10:45 Соседнее с рухнувшим домом в Марселе здание частично обрушилось — СМИ ВFM: в Марселе на улице Триволи частично обрушилось соседнее с рухнувшим домом здание Соцсети

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Во французском Марселе частично обрушилось соседнее с рухнувшим домом на улице Триволи здание. Об этом сообщил телеканал ВFM.

«Часть здания, расположенного по адресу улица Тиволи, дом 15, обрушилась несколько минут назад», — передает телеканал.

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Известно, что на место происшествия выехал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин. По словам мэра Марселя Бенуа Пайана, в городе открыли горячую линию для пострадавших.

Жилой дом рухнул в центре Марселя на улице Тиволи в ночь с пятницы на воскресенье. На данный момент причина происшествия выясняется. По предварительным данным, дом мог обрушиться из-за взрыва газа. Однако официальных подтверждений этому пока нет. На данный момент известно минимум о пяти пострадавших, они были даставлены в медицинские учреждения. Поиски людей под завалами здания продолжаются.