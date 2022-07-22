Соседи канцлера Германии Олафа Шольца нашли секретные документы о саммите G7. Бумаги они увидели в мусорном баке, написал журнал Der Spiegel.

По информации издания, документы с грифом секретности в мусорный бак отправила жена канцлера Бритта Эрнст. Она выбросила памятку с характеристиками лидеров стран G7 и первых леди вместе со своими рабочими черновиками и другими бумагами. Например, в памятке были сведения о том, что супруга итальянского премьера Марио Драги избегает общественности.

Как отметили журналисты, Эрнст не имела права отправлять секретные документы в обычный мусорный бак. Бумаги были под грифом «секретно — только для служебного пользования», поставленным МИД Германии.

«При обращении с секретной документацией действуют строгие правила. <…> При наличии грифа для служебного пользования документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы содержимое не было узнаваемо и его нельзя было восстановить», — пояснили авторы статьи.

Пока ни канцлер Германии, ни его жена не прокомментировали публикацию журнала.