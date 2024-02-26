26 февраля 2024, 08:49
Соседи рассказали о жизни перебежчика Кузьминова в Испании
Жители Вильяхойоса: Кузьминов жил в городе недолго, с ним не успели сдружиться
Сбежавший в Испанию российский летчик Максим Кузьминов жил в городе Вильяхойса недолгое время. За это время с ним никто не успел сдружиться. Об этом РИА «Новости» сообщили местные жители.
«Максим совсем недолго тут жил, никто с ним не сдружился, мы его почти не видели. Наверное, он хотел слиться с русскоговорящими, но затеял все это зря. Думаю, его наказали за тот поступок, это случилось бы в любой точке мира», — отметил местный агент недвижимости Дмитрий.
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По его словам, район является русскоговорящим, поэтому Кузьмин выбрал именно его.
«Кому-то не нравится, но для наших людей это отличное место, чтобы не выходить из зоны комфорта и приспособиться к реалиям Испании», — добавил агент по недвижимости.
В 2023 году российский военнослужащий Максим Кузьминов угнал вертолет на территорию Украины и скрылся. В конце февраля 2024 года стало известно, что его ликвидировали в Испании, куда он отправился по фальшивому паспорту Украины.
Испания
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