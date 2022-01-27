Соседи рассказали о характере расстрелявшего солдат срочника в Днепре

Соседи военнослужащего Артемия Рябчука, который расстрелял четверых своих сослуживцев и одно гражданское лицо в Днепре, рассказали, что молодой человек всегда был со странностями. По их словам, вся семья Рябчука вела себя замкнуто и почти ни с кем не общалась.

Одногруппники Рябчука по колледжу тоже подтвердили эту информацию. Они сказали, что Артемий сторонился сверстников, у него почти не было друзей. Рассказами о парне его знакомые поделились с изданием «Страна.ua».

Стрельба произошла в четверг, 27 января, на территории одного из заводов Днепра. Артемий Рябчук взял автомат Калашникова и начал палить по людям. Жертвами стали пять человек. Среди них гражданское лицо — женщина. Еще как минимум пять сослуживцев Рябчука оказались ранены, их доставили в больницы. После случившегося молодой человек попытался скрыться, но его задержали.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «умышленное убийство» и «дезертирство с оружием». Теперь Артемию Рябчуку может грозить пожизненное лишение свободы.